زالزال قوي يضرب جنوب شرق أكبر جزيرة في اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.5 عللا مقياس ريختر، جنوب شرق جزيرة هونشو، أكبر جزيرة في اليابان.وقال مركز "GFZ" لأبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي في المنطقة إثر الزلزال.