عربي-دولي

زالزال قوي يضرب جنوب شرق أكبر جزيرة في اليابان

Lebanon 24
29-11-2021 | 10:24
A-
A+
Doc-P-891608-637738036195663257.jpg
Doc-P-891608-637738036195663257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزال بقوة 6.5 عللا مقياس ريختر، جنوب شرق جزيرة هونشو، أكبر جزيرة في اليابان.

وقال مركز "GFZ" لأبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي في المنطقة إثر الزلزال.
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية
lebanon 24
29/11/2021 20:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو
lebanon 24
29/11/2021 20:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليابانية: لا قلق من موجة تسونامي بعد زلزال طوكيو
lebanon 24
29/11/2021 20:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو
lebanon 24
29/11/2021 20:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24

زلزال

اليابان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-11-29
12:30 | 2021-11-29
11:30 | 2021-11-29
11:00 | 2021-11-29
10:30 | 2021-11-29
10:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website