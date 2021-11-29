مورا: لدى إيران نية لاستعادة الاتفاق النووي

أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا أن أطراف المحادثات حول الاتفاق النووي ستجتمع غدًا لدراسة رفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا أن لدى طهران نية لإحياء الاتفاق النووي.وقال مورا، في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجولة السابعة من محادثات فيينا، "سنجتمع غدًا من أجل دراسة رفع العقوبات عن إيران وبعد ذلك ستجتمع المجموعة المعنية بالالتزامات النووية".وأضاف مورا "هناك نية لدى الوفود للاستماع إلى الموقف الإيراني، وهناك نية لدى الطرف الإيراني لاستعادة الاتفاق النووي. الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران لديها حساسيات سياسية شديدة مفهومة، وسنأخذ في الاعتبار تلك الحساسيات".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.