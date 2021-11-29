وصول أول سفير لإسرائيل لدى البحرين إلى المنامة

وصل أول سفير لإسرائيل لدى البحرين، إيتان نائيه، اليوم الاثنين إلى العاصمة المنامة، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.وكتب نائيه في تغريدة على "تويتر": "هبطت للتو في المنامة لبدء مهمتي كسفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين".وكان سفير البحرين في إسرائيل، خالد الجلاهمة، وصل في آب الماضي إلى تل أبيب لتسلم منصبه، كأول سفير بحريني في إسرائيل.واتفقت البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية من خلال اتفاقيات أبراهام عام 2020، التي توسطت فيها الولايات المتحدة.وفي تشرين الأول الماضي، وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية تمنح اعترافا متبادلا بشهادات اللقاح، بالإضافة إلى ذلك، وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سلسلة من اتفاقيات الشراكة في أيلول مع البحرين لمشاريع تعاونية مستقبلية في مجال الرعاية الصحية والرياضة.