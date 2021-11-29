عربي-دولي

اتصال بين رئيسي وماكرون.. هذا ما تطرّق إليه البحث

Lebanon 24
29-11-2021 | 16:02
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تباحث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي هاتفياً مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حول المفاوضات النووية بين ايران والدول الاوروبية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد جرى البحث بين رئيسي وماكرون في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين واستغرق ساعة ونصف، حول القضايا الثنائية بين إيران وفرنسا وكذلك قضية المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين ايران والاطراف الغربية.
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