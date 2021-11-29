عربي-دولي

المقداد: هناك أجواء إيجابية لإيجاد حل للأوضاع في سوريا

Lebanon 24
29-11-2021 | 16:19
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن هناك أجواء إيجابية "تتطور بشكل مستمر ومواقف تظهر على مختلف المستويات لوضع حل للأوضاع في سوريا".

وفي حوار مع قناة "سما" السورية، قال المقداد: "هنالك انفراج.. صحيح هو انفراج خفيف لكن الخطوات الأولى سارت إلى الأمام".

وأضاف المقداد أن هناك "بلورة لدى معظم الدول العربية بأن الوقت طال وأن دمشق عنصر أساسي في المنطقة سياسيا واجتماعيا وجغرافيا"، كما أشار إلى أنه يتحدث عن أجواء إيجابية "بناء على معلومات ولقاءات حدثت"، وأن "كل اللقاءات كانت للتعبير عن الرغبة لإعادة العلاقات مع سوريا".

وقال المقداد إن "كل وزراء الخارجية والمسؤولين الذين التقى بهم أكدوا على أهمية دور سوريا في المنطقة وضرورة عودتها لممارسة هذا الدور".

واعتبر أن دماء السوريين وصمودهم وتضحياتهم هي التي وضعت سوريا على هذا الطريق"، وقال: "10 سنوات من الحرب على سوريا لم تكن أهدافها بريئة واستثمرت مليارات الدولارت لتدمير الشعب السوري ولم يتم ذلك، والآن هم يعودون لأنهم فشلوا".

وتحدث الوزير السوري عن الأوضاع التي يعيشها السوريون، قائلا إن "ما تحمّله السوري، لم يتحمله أحد في العالم".

وأعرب المقداد عن تطلع بلاده لقيام "المجتمع الدولي بدور في مساعدة سوريا في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب"، مشيراً إلى أن "سوريا تحالفت مع أصدقاء لا يشق لهم غبار.. يريدون لسوريا الخير ووقفوا بجانبنا في محاربة الإرهاب".
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