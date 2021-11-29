عربي-دولي

الخارجية الأميركية: مغادرة الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة ليست طرداً

Lebanon 24
29-11-2021 | 16:52
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أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "مثلما تمنح روسيا لدبلوماسيينا 3 سنوات للوجود في أراضيها، أبلغت الولايات المتحدة روسيا منذ حوالي سنة بأنه سيتم إعطاء دبلوماسييها نفس الفترة الممتدة 3 سنوات للعمل هنا".

وأشارت إلى أن السلطات الأميركية أخبرت الدبلوماسيين الروس الذين تخصهم هذه الشروط بضرورة مغادرة الولايات المتحدة عند انقضاء هذه الفترة، مؤكدة أن بلادها لا تطردهم.

وسبق أن أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن 27 دبلوماسيا روسيا سيغادرون الولايات المتحدة حتى 30 يناير، كما سيخرج من البلاد نفس العدد بعد مرور 6 أشهر من ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن روسيا سترد بكل تأكيد على "طرد" هؤلاء الدبلوماسيين.
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