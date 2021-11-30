عربي-دولي

التحالف يستهدف موقعا للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

Lebanon 24
30-11-2021 | 00:00
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع سري تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني.


وأشار إلى أن الهجمات تمكنت من تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء وموقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة.

وقال التحالف إن العمليات الهجومية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، داعيا المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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