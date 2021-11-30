العاهل المغربي: سنستثمر علاقاتنا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

قال الملك، محمد السادس، الاثنين، إن المغرب الذي طبع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، سيستثمر "علاقاته المتميزة" مع كل الأطراف لتوفير ظروف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وجدد العاهل المغربي تأكيده التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأوضح في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة أن "المغرب سيواصل جهوده، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات".ودعا المجتمع الدولي إلى "مساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام"، وفق الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وكان المغرب استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).كذلك، أبرمت الرباط الأسبوع المنصرم اتفاقا للتعاون العسكري مع إسرائيل، خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المغرب.