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عربي-دولي
رئيس "موديرنا" يستبعد فعالية لقاح شركته ضد "أوميكرون"
Lebanon 24
30-11-2021
|
02:15
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قال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".
وفي حديث لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع دلتا".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك قصورا جوهريا. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"، حسبما نقلت "رويترز".
جدير بالذكر أن "موديرنا" كانت قد أعلنت الجمعة عزمها تطوير جرعة معزّزة من اللقاح مخصصة للحماية من المتحور "أوميكرون".
أما شركة "جونسون آند جونسون" فأعلنت أنها "بصدد تقييم فعالية لقاحها المضاد لكوفيد-19 في مواجهة المتحورات، بما فيها أوميكرون".
وأضافت الشركة في بيان أنها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج "لقاح يستهدف تحديدا أوميكرون، وستقوم بتطويره عند الاقتضاء".
ونقل البيان عن ماثاي مامين، المسؤول عن الأبحاث في شركة "يانسن" التابعة لجونسون آند جونسون، والتي طورت اللقاح المضاد لكوفيد-19، قوله إن الشركة "لا تزال واثقة" من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيرات المختلفة".
لكنّ مامين أكد في الوقت نفسه أنه يمكن لجونسون آند جونسون أن تباشر "بسرعة" إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح إذا لزم الأمر ذلك
المصدر:
سكاي نيوز
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