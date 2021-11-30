الاتفاق النووي الإيراني: ما الذي يريده اللاعبون الرئيسيون من المحادثات؟



منذ أن تخلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني في أيار 2018، أصبح من الشائع وصف الاتفاقية، المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بأنها على جهاز إنعاش.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، "يمكن أن يساعد هذا الأسبوع في تحديد ما إذا كان قد تم الإعلان عن موت الإتفاقية أخيرًا أم أنه، على الأقل، يمكن إنقاذ شيء ما منها لإحباط أزمة جديدة في الشرق الأوسط. وسيشمل الاجتماع الرسمي في فيينا إيران، إلى جانب روسيا والصين وما يسمى بأوروبا 3، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. جاء الاتفاق الأصلي بسبب وجود مخاوف حقيقية في الغرب من أن نية إيران النهائية كانت، إن لم يكن صراحةً تطوير قدرة أسلحة نووية، أن تصبح ما يسمى بدولة "العتبة". ورأت إسرائيل والولايات المتحدة أن هذا أمر غير مقبول. اعتبر الكثيرون أن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم أنه ليس مثاليًا بأي حال من الأحوال، إلا أنه الخيار الأفضل، ويهدف لشراء الوقت ربما لتطوير علاقة أكثر إيجابية مع طهران. لقد قيد هذا الإتفاق العديد من جوانب برنامج إيران البحثي وعرّضه لمزيد من التدقيق الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. في المقابل، تم رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالبرنامج النووي المفروضة على إيران. فهل يمكن إحياؤها؟"

وقامت شبكة "بي بي سي" بتفصيل ما يريده مختلف الممثلين المشاركين في هذه "الدراما" من المحادثات القادمة. بالنسبة لإيران، رأت الشبكة أن الأمر كله يتعلق برفع العقوبات. لكي نكون منصفين، كانت إيران تحترم على نطاق واسع شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، وواشنطن هي التي انسحبت من جانب واحد. لذا يريد الإيرانيون رفع جميع العقوبات والتركيز على التزامات الولايات المتحدة. الإشارات محيرة. تشير بعض البيانات إلى أنهم لا يكرهون العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من أنهم بالتأكيد لن يوسعوا نطاق المحادثات لتغطية الصواريخ أو أنشطتهم الإقليمية. للعودة إلى طاولة المفاوضات، تريد إيران تأكيداً أن الإدارات الأميركية اللاحقة ستلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة. عندها فقط سيتحدثون عن آليات العودة إلى الامتثال. ويبدو أن هذا المطلب الأخير من المستحيل تحقيقه، فالنظام الأميركي لا يعمل بهذه الطريقة. يقول علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "في حين أنه من الرهان الآمن افتراض أن فريق التفاوض الإيراني الجديد سيقود صفقة صعبة، فمن الصعب التكهن بما إذا كان سيتمتع، بالإضافة إلى المطالب القصوى، بالمرونة المطلوبة لمواجهة الولايات المتحدة في منتصف الطريق"."

وتابعت الشبكة، "الولايات المتحدة لن تحضر الاجتماع لكن مسؤوليها في فيينا سيراقبونه عن كثب. واعتقدت إدارة بايدن أن المحادثات التي شاركت فيها بعض الأطراف الأخرى في الاتفاق في وقت سابق من هذا العام كانت تتجه نحو تفاهم مع طهران. تؤيد واشنطن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وتتوقع عودة الرئيس الإيراني الجديد إليها بعد فترة مناسبة. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة قد أساءت الحكم على الحالة المزاجية في طهران. ولكن ما مدى سهولة التراجع عن التقدم الذي أحرزته إيران في هذه الفترة؟ وكيف يمكن إعادة الصفقة على مراحل؟ يشير المسؤولون الأميركيون أيضًا بوضوح إلى النتيجة النهائية، لن يؤيد الرئيس بايدن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وإذا فشلت المحادثات، فإن لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى يمكنها اعتمادها".

أما بالنسبة لإسرائيل، فرأت الشبكة أن "طريق فيينا طويل، لكن ظله يخيم بشدة على المحادثات. إن إسرائيل وإيران عدوان لدودان، وطهران لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود. يرى الكثير في إسرائيل أن برنامج إيران النووي يعرضهم لتهديد وجودي. وتخوض إسرائيل بالفعل حربًا عميقة غير معلنة مع إيران ووكلائها في سوريا، مما يوسع نطاق غاراتها الجوية في الأسابيع الأخيرة. يتحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت بشدة، مؤكدا أن بلاده "ستحافظ على حريتها في التصرف" في ما يتعلق بإيران مهما ينتج عن محادثات فيينا. وقال: "إسرائيل ليست طرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي ليست ملزمة بها". كل هذا جيد جدًا، لكن كان هناك تناقض منذ فترة طويلة تجاه الصفقة النووية في إسرائيل. ردد الخط الرسمي صدى الرئيس ترامب، لكن العديد من خبراء الدفاع اعتقدوا أن الصفقة مفيدة في تقييد تصرفات إيران وإرجاء حرب محتملة. قد يكون هناك البعض ممن لا يزالون يؤمنون بهذا. لكن إيران استغلت الفترة الانتقالية لإحراز تقدم كبير، وتحكم إسرائيل على إيران من خلال أفعالها وليس أقوالها. يعني الموقف الإسرائيلي أن هناك توترات محتملة في المستقبل مع فريق بايدن، الذي يعتقد العديد من المسؤولين الإسرائيليين أنه حريص على إبرام صفقة مع طهران بأي ثمن تقريبًا".

أما بالنسبة للدول الخليجية، فبحسب الشبكة، "لقد غيّر العديد من حلفاء واشنطن الخليجيين رأيهم بهدوء. كما يشير علي فائز، "أدرك جيران إيران في الخليج العربي أن الصفقة غير الكاملة أفضل من عدم وجود صفقة". وأضاف: "لا يقتصر الأمر على أن الضغط الأقصى لم يتمكن من وضع حدٍ لإيران. لكنه أطلق العنان لإيران كانت أكثر عدوانية بكثير في المنطقة، مع وقوع دول الخليج العربية في مرمى تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة". مع تركيز واشنطن الاستراتيجي الآن على الصين أكثر بكثير من الشرق الأوسط، يعتقد العديد من حلفائها الآن أن صفقة معادُ تشكيلها قد تخدم مصالحهم الفضلى".

وتابعت الشبكة، "تريد الدول الخمس التي ستجلس حول طاولة المفاوضات مع إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق إلى جانب الرفع الضروري للعقوبات الأميركية. لعب الأوروبيون دورًا حاسمًا في سلسلة اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين التي أوصلت العملية إلى هذه المرحلة. في الواقع، كان لأوروبا دور فعال في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة على قيد الحياة خلال سنوات ترامب. حرص الفرنسيون على وجه الخصوص على التأكيد على أن المحادثات الجديدة مع إيران يجب أن تبدأ من حيث توقفت المواجهات السابقة في حزيران، بهدف العودة السريعة للاتفاق".

أما بالنسبة لروسيا والصين، فبحسب الشبكة، "تشترك روسيا والصين في الأهداف الغربية، حيث ترغبان في رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة تنبعث من جديد وتجنب أي أزمة متجددة في المنطقة. لكن علاقاتهم مع الولايات المتحدة مختلفة تمامًا عن علاقات الأوروبيين. تدرك موسكو وبكين تراجع تركيز واشنطن على الشرق الأوسط وتبحثان عن مصالحهما الخاصة في المنطقة، الأمر الذي يجعلهما، إلى حد ما، أكثر حساسية لمخاوف طهران. من المؤكد أن إيران حريصة على الاقتراب من كليهما".

ورأت الشبكة أن "لا أحد يبدو متفائلاً للغاية بشأن إبرام صفقة. يقول مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تبدو غير مرجحة بالنظر إلى مطالب إيران غير الواقعية. ويضيف أن بعض الأطراف ستعتبر بعد ذلك العمل العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي لمنع إيران من الاقتراب من قنبلة نووية. ولكن يمكن أن يكون هناك حل وسط. على الرغم من كل عيوبها، فإن لخطة العمل المشتركة الشاملة فوائدها، فالشرق الأوسط من دونها سيكون مكانًا أكثر خطورة".

