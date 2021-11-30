برنامج إيران النووي.. استئناف مباحثات الجولة السابعة

تستأنف اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية من مباحثات الجولة السابعة في فيينا، حول برنامج إيران النووي وسبل العودة لاتفاق خمسة زائد واحد.



وفي ختام الجلسة الأولى من محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، أعلن المنسق الأوروبي إلى مفاوضات فيينا، توافق المجتمعين للعمل والبناء على ما تم إنجازه خلال الجولات السابقة.

من جانبه أكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن هذه الجولة من المحادثات ستركز على رفع العقوبات.