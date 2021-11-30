عربي-دولي

العراق: خطر كورونا قائم.. ونتوقع الدخول بموجة وبائية جديدة

Lebanon 24
30-11-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-891881-637738726841309411.jpg
Doc-P-891881-637738726841309411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، أن الخطر لا يزال قائماً بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، فيما توقعت دخول البلاد في موجة وبائية جديدة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الاثنين، أنها سجلت 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1367 شخصا للشفاء.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات العراق".

وكشفت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 109796"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-11-30
07:30 | 2021-11-30
07:00 | 2021-11-30
06:52 | 2021-11-30
06:00 | 2021-11-30
05:00 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website