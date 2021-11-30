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اليابان .. أول إصابة بـ"أوميكرون" لزائر من ناميبيا

Lebanon 24
30-11-2021 | 07:00
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بعد أن أعلنت تشديد إجراءات السفر، خصوصا بالنسبة إلى الزوار الأجانب القادمين إليها، سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" الجديد، وهي لزائر وصل من ناميبيا مؤخرا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن المصاب، وهو رجل في الثلاثينيات من العمر، ثبتت إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، عند وصوله إلى أحد المطارات يوم الأحد الماضي، وخضع للعزل ويعالج في مستشفى.

وأكد تحليل الجينوم اليوم الثلاثاء أنه مصاب بالمتحور أوميكرون، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

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وكانت اليابان أعلنت، أمس الإثنين، حظر قدوم جميع الزوار الأجانب اعتبارا من اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي طارئ ضد المتحور.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن الخطر العالمي من أوميكرون "مرتفع للغاية"، وذلك بناء على الأدلة الأولية، قائلة إنه قد يؤدي إلى "زيادة مفاجئة مع عواقب وخيمة".
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