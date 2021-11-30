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الجيش الإسرائيلي حول مباحثات إيران النووية: مستعدون لجميع الاحتمالات

Lebanon 24
30-11-2021 | 07:30
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علق الجيش الإسرائيلي على استئناف المباحثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا، وأكد "استعداده لكل الاحتمالات".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف: "على الصعيد العسكري، استعد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات.. لم نبدأ التحضير اليوم ولن ننهيه غدا.. هذه عملية مستمرة.. أمر رئيس الأركان بالإسراع بها، وهكذا تم".
 
يُشار إلى أنه استؤنفت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية من مباحثات الجولة السابعة في فيينا، حول برنامج إيران النووي وسبل العودة لاتفاق خمسة زائد واحد.
 
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن هذه الجولة من المحادثات ستركز على رفع العقوبات.
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