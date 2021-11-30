الجيش الأوكراني: سنجري 10 مناورات دولية كبيرة العام المقبل

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022.وأوضح الجيش الأوكراني أن ما لا يقل عن 21500 أوكراني و11 ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى سيشاركون في المناورات، حيث سيشارك الأوكرانيون أيضا في 16 مناورة عسكرية خارج البلاد.من جانبه، أشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية هذا الشهر إلى أن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا وتستعد لهجوم بحلول نهاية كانون الثاني أو بداية شباط، في حين وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا هذه الأقاويل بأنها "دعاية أميركية مغرضة".