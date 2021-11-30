حبس معارض تركي بتهمة "التجسس"

قضت محكمة تركية بالحبس المؤقت على، متين غوركان، أحد كوادر حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" حسب ما اعلنته وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء.ومتين غوركان عسكري سابق وخبير معروف في شؤون الدفاع بتركيا، وهو أحد مؤسسي "حزب الديمقراطية والتقدم"، بزعامة علي باباجان، الوزير السابق الذي غادر حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتأسيس حزبه الخاص.وكان غوركان موقوفاً على ذمة التحقيق منذ الجمعة، وقد وضع في الحبس الموقت مساء الاثنين حسب ما ذكرت محطة "ان تي في" التلفزيونية الخاصة.وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق: "أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة".وقال علي باباجان عبر محطة "خبرتورك" الخاصة: "تفيد معلوماتنا أن متين غوركان لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية، لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة".وانتقد غوركان، الذي ينشر دوريا تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات أبرمتها أنقرة الأسبوع الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعلان أبوظبي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار "لدعم الاستثمارات في تركيا".وقال غوركان إن تخصيص هذه الأموال قد يدفع تركيا إلى تنازلات على صعيد سياستها الخارجية.