عربي-دولي

الأردن يدين اقتحام الحرم الإبراهيمي: الرئيس الاسرائيلي يستهتر بمشاعر المسلمين

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:00
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر، واستهتارا بمشاعر المسلمين".

وأضاف أن "اليونسكو أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث الفلسطينية"، ودعا لوقف مثل هذه "الممارسات الاستفزازية فورا".

وفي وقت سابق، اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.
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