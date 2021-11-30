عربي-دولي

طهران: لا مكان لأي التزامات جديدة في مفاوضات فيينا

Lebanon 24
30-11-2021 | 09:00
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مع استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا أمس الاثنين، والهادفة لإحياء الاتفاق النووي الخاص بإيران والموقع عام 2015، طالبت إيران، اليوم الثلاثاء، برفع جميع العقوبات الأميركية وعدم رغبتها بأي التزامات جديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده اليوم، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" أن فريق التفاوض يركز في فيينا على رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لن تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.

"إرادة جادة"
وأوضح أن الحكومة الإيرانية جلست على طاولة التفاوض "بإرادة جادة"، مضيفاً أنه "إذا دخلت الأطراف الأخری بنية حسنة لرفع العقوبات بدلاً من إهدار الوقت... يمكننا القول إن المفاوضات ستسير على المسار الصحيح".
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