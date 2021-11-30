باريس: السعودية لاعب أساسي في المنطقة

شددت باريس، اليوم الثلاثاء، على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة.

إلى ذلك، أشار إلى أن ماكرون سيناقش "خلال محادثات مطولة ومعمقة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سبل تخفيض التوترات في المنطقة"، وتلك المتعلقة بالملف النووي الإيراني والأوضاع في اليمن والعراق ومكافحة الإرهاب.كذلك، أوضح أن الجولة الخليجية لماكرون على السعودية، والإمارات وقطر ستتطرق بشكل خاص إلى الملفين الليبي واللبناني.ومع هذا، فقد رأى أن الزيارة ستكون مناسبة لتعزيز الشراكة الفرنسية-السعودية حول موقع العلا، حيث الحضور الفرنسي فاعلٌ هناك.وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، ايرفيه غران جان، شدد في مقابلة مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي على أن "باريس والرياض تتقاسمان النضال نفسه في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن لدى بلاده "تعاونا دفاعيا وثيقا مع السعودية".يذكر أن قصر الإليزيه أعلن يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الفرنسي سيتوجه إلى منطقة الخليج في زيارة رسمية تشمل السعودية والإمارات وقطر بين يومي الثالث والرابع من كانون الأول المقبل.