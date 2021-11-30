عربي-دولي

على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ"أوميكرون"

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:23
A-
A+
Doc-P-891954-637738822331284054.jpg
Doc-P-891954-637738822331284054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تتوقف الطفرة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد عن إثارة الجدل الصحي والرعب حول العالم، حتى تطورت الأمور إلى تجاذب سياسي. فبعدما أشادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بجنوب إفريقيا لسرعة تعرّفها إلى الضيف الثقيل ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجّهةً بذلك انتقادا مبطنا للصين، طفا جدل سياسي آخر على السطح ظهر في التعليقات المصاحبة لتسمية المتغير الجديد، كما أفادت قناة "العربية".
 
فقد أقحم السياسيون الأميركيون الصين في الأزمة هذه المرة أيضاً على الرغم من ظهور المتغير في جنوب أفريقيا، وفسّر بعضهم تصريحاً صادراً عن منظمة الصحة على أن الاسم الجديد اختير كي لا يكون مقتبساً من اسم الرئيس الصيني، "شي جين بينغ".

القصة بدأت من إطلاق منظمة الصحة الاسم الجديد على المتحور استناداً إلى أنها عادة ما تسمي السلالات الفيروسية الجديدة وفقاً للأبجدية اليونانية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-11-30
10:12 | 2021-11-30
09:30 | 2021-11-30
09:07 | 2021-11-30
09:00 | 2021-11-30
08:30 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website