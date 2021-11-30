على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ"أوميكرون"

لم تتوقف الطفرة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد عن إثارة الجدل الصحي والرعب حول العالم، حتى تطورت الأمور إلى تجاذب سياسي. فبعدما أشادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بجنوب إفريقيا لسرعة تعرّفها إلى الضيف الثقيل ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجّهةً بذلك انتقادا مبطنا للصين، طفا جدل سياسي آخر على السطح ظهر في التعليقات المصاحبة لتسمية المتغير الجديد، كما أفادت قناة "العربية".





القصة بدأت من إطلاق منظمة الصحة الاسم الجديد على المتحور استناداً إلى أنها عادة ما تسمي السلالات الفيروسية الجديدة وفقاً للأبجدية اليونانية.

فقد أقحم السياسيون الأميركيون الصين في الأزمة هذه المرة أيضاً على الرغم من ظهور المتغير في جنوب أفريقيا، وفسّر بعضهم تصريحاً صادراً عن منظمة الصحة على أن الاسم الجديد اختير كي لا يكون مقتبساً من اسم الرئيس الصيني، "شي جين بينغ".القصة بدأت من إطلاق منظمة الصحة الاسم الجديد على المتحور استناداً إلى أنها عادة ما تسمي السلالات الفيروسية الجديدة وفقاً للأبجدية اليونانية.