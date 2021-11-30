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المفوضية العليا في العراق تعلن نتائج الانتخابات النيابية... أي كتلة احتلّت الصدارة؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 09:07
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات النيابية.


وأوضحت المفوضية خلال مؤتمر صحفي أن نسبة المصوتين في الانتخابات بلغت 44 في المئة من العدد الكلي للناخبين، مضيفة أن هذا الإعلان نهائي بعد استكمال البتّ في الطعون والشكاوى التي قدمت بحق بعض مراكز الاقتراع.

وأكدت المفوضية أن دراسة الطعون أحدثت تغييرا بواقع 5 مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقا، حيث توزعت المقاعد الخمسة بين محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة وأربيل.

وبذلك يكون الشكل النهائي للبرلمان المقبل قد اتضحت معالمه بعد انتخاب 329 نائبا هم العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب العراقي.

وحافظت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ثالثا.
المصدر: سكاي نيوز
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