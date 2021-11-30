عربي-دولي

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حدث غاب عن سماء سوريا لمدة 10 سنوات... ما هو؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 10:12
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو السوري يواصل "التعافي"، وأن طائرات سلاح الجو السوري من طراز MiG-29 بدأت التدريب على المعارك الجوية بعد نحو 10 سنوات من الغياب.

وأشار موقع "mako" إلى أن "الطيارين السوريين يتلقون تدريبهم من مستشارين في القوات الجوية الروسية في قاعدة T-4".

ولفت الموقع إلى أنه "وفقا للتقارير، فقد أطلق الطيارون للمرة الأولى صواريخ جو - جو موجهة من طراز "R-73"، موضحا أنه" بما أن التنظيمات المعارضة ليس لديها سلاح جو أو مقاتلات على الإطلاق، فإن هذا هو إعادة تأهيل لسلاح الجو السوري المصمم للتعامل مع الاختراقات للطائرات المقاتلة الإسرائيلية والأميركية والتركية في سماء البلاد".
المصدر: روسيا اليوم
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