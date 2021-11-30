عربي-دولي

لوكاشينكو: سأزور القرم مع بوتين في خطوة ستعني الاعتراف بها أرضا روسية

Lebanon 24
30-11-2021 | 14:30
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ينوي أن يزور شبه جزيرة القرم في خطوة تعني الاعتراف بها أرضا روسية.
وقال لوكاشينكو، في حديث لمدير وكالة "روسيا سيغودنيا" الإخبارية، دميتري كيسيليوف، في مينسك، إنه تلقى للتو دعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة القرم، ولديه "الحق الكامل في القيام بذلك بغض النظر عن الطرف الذي تعود له السيادة عليها".

وأوضح أنه تحدث مع بوتين حول هذا الموضوع 3 مرات، مبينا أنه ينتظر الآن من الرئيس الروسي أن يحدد موعدا مناسبا لزيارة شبه الجزيرة سويا، خاصة مدينتي سيفاستوبل وبيلبيك، حينما سيكون هناك "طقس دافئ".

وأشار إلى أنه كان يعتبر أن القرم تعود عمليا لروسيا قبل استفتاء عام 2014، وأصبحت شبه الزيرة أرضا روسيا قانونيا بعد إجرائه.

وتابع: "لو وصل الرئيس إلى هناك رفقة الرئيس الروسي، ما هي الاعترافات الأخرى التي يمكن أن تكون هناك؟ هذا ليس سرا بالنسبة إلي وإلى بوتين، وأكثر من ذلك هذا الأمر مسألة غير قائمة عمليا".

وعادت القرم إلى قوام روسيا الذي كانت ضمنه منذ عام 1784 وحتى سنة 1954، على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا في 2014، وفي 11 مارس من ذلك العام، اتخذ المجلس الأعلى للقرم ومجلس مدينة سيفاستوبل قرارا بإعلان استقلال شبه الجزيرة على خلفية الانقلاب على السلطة في أوكرانيا.

وفي 16 من الشهر نفسه، أجري في المنطقة استفتاء شعبي شارك فيه 80% من سكان شبه الجزيرة، وصوت أكثر من 95% منهم لصالح انضمام القرم إلى أراضي الاتحاد الروسي، ودخلت في قوامه رسميا في 18 مارس، ما أثار توترا كبيرا في العلاقات بين روسيا من جهة والغرب وأوكرانيا من جهة أخرى.

واعتبرت الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها منذ البداية عودة القرم إلى الحضن الروسي أمرا غير شرعي يتناقض مع القانون الدولي، وفرضت عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية هذه القضية.

وأعلنت رسميا عن اعترافها بالقرم أرضا روسية حتى الآن أفغانستان وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وسوريا والسودان وكوريا الشمالية.
المصدر: روسيا اليوم
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