عربي-دولي

السعودية تعلن افتتاح القسم القنصلي في سفارتها بأفغانستان

Lebanon 24
30-11-2021 | 16:30
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أعلنت السعودية، الثلاثاء، افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في العاصمة الأفغانية، كابل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس". 

وذكرت المملكة أن قرار الافتتاح أتى "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق".

وأكدت أن الخدمات القنصلية ستصبح متوفرة اعتبارًا من  الثلاثاء. 
المصدر: الحرة
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