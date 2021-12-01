عربي-دولي

السفر للمناطق الخطرة وبائيا...هذا ما نصحت به منظمة "الصحة" !

Lebanon 24
01-12-2021 | 01:30
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نصحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الأشخاص غير المحصنين بالكامل ضد كوفيد-19 والمعرضين لمخاطر صحية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس.

وقالت المنظمة في تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر في ظل أوميكرون، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، إن "الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى +سارس-كوف-2+، والذين يواجهون خطرا مرتفعا بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19 (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالا مجتمعيا للفيروس".

لكن المنظمة حذرت من أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحور أوميكرون.

وتنتشر هذه المتحورة الجديدة الآن من أفريقيا إلى المحيط الهادئ، ومن كندا إلى إيطاليا، وألمانيا والمملكة المتحدة حيث تم تأكيد ست حالات جديدة في اسكتلندا.

ورصدت أيضا في هولندا حيث وصل 14 راكبا من جنوب أفريقيا حاملين "أوميكرون"،  والبرتغال حيث أعلن عن إصابة 13 لاعباً من نادٍ لكرة القدم، وإسبانيا التي أبلغت رسميًا عن أول حالة إصابة.

ولم يسبق أبدًا أن تسببت إحدى متحورات كوفيد-19 بهذا المستوى من الهلع منذ ظهور دلتا التي كانت شديدة العدوى.
المصدر: الحرة
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