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عربي-دولي
بينها مصر.. كندا تضيف ثلاث دول على قائمة "أوميكرون"
Lebanon 24
01-12-2021
|
02:00
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أعلنت كندا، الثلاثاء، إضافة ثلاث دول إلى قائمة حظر السفر وسط مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.
وأضافت كندا كلا من مصر ونيجيريا ومالاوي إلى قائمة منع السفر.
وأكد وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلوس، في مؤتمر صحفي، أن السلطات ستمنع دخول المواطنين الأجانب، الذين سافروا أو مروا من عشر دول أفريقية خلال الأسبوعين الماضيين، من دخول الأراضي الكندية بصورة مؤقتة.
وتضاف الدول الثلاث إلى القائمة، التي كانت قد أعلنت عنها كندا الجمعة، والتي تحوي سبع دول أفريقية، متوقعة أن يتم الإعلان عن إجراءات إضافية خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء.
وتنتشر هذه المتحورة الجديدة الآن من أفريقيا إلى المحيط الهادئ، ومن كندا إلى إيطاليا، وألمانيا والمملكة المتحدة حيث تم تأكيد ست حالات جديدة في اسكتلندا.
ورصدت أيضا في هولندا حيث وصل 14 راكبا من جنوب أفريقيا حاملين "أوميكرون"، والبرتغال حيث أعلن عن إصابة 13 لاعباً من نادٍ لكرة القدم، وإسبانيا التي أبلغت رسميًا عن أول حالة إصابة.
ولم يسبق أبدًا أن تسببت إحدى متحورات كوفيد-19 بهذا المستوى من الهلع منذ ظهور دلتا التي كانت شديدة العدوى.
المصدر:
الحرة
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