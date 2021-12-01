أميركا اللاتينية تسجل أول إصابتين بـ "أوميكرون"

أعلنت حكومة ولاية ساو باولو في جنوب البرازيل، الثلاثاء، تسجيل إصابتين مؤكّدتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، لدى مسافرين وصلا من جنوب أفريقيا، ليتأكّد بذلك وصول هذه السلالة إلى البلد الأميركي اللاتيني كما إلى القارّة بأسرها.وقالت حكومة الولاية في بيان إنّ "وزارة الصحّة في ولاية ساو باولو أكّدت، الثلاثاء، أول إصابتين وافدتين لنسخة أوميكرون المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا (سارس-كوف-2) في البرازيل"، مشيرة إلى أنّ عملية التحقّق من هذه المتحوّرة تمّت من خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.وتحتل البرازيل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من بين الدول الأكثر تضررا بالمرض.وسجلت البرازيل 614,376 وفاة، و22,084,749 إصابة بالمرض، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.وتنتشر هذه المتحورة الجديدة الآن من أفريقيا إلى المحيط الهادئ، ومن كندا إلى إيطاليا، وألمانيا والمملكة المتحدة حيث تم تأكيد ست حالات جديدة في اسكتلندا، الثلاثاء.ورصدت أيضا في هولندا حيث وصل 14 راكبا من جنوب أفريقيا حاملين "أوميكرون"، والبرتغال حيث أعلن عن إصابة 13 لاعباً من نادٍ لكرة القدم، وإسبانيا التي أبلغت رسميًا عن أول حالة إصابة.ولم يسبق أبدًا أن تسببت إحدى متحورات كوفيد-19 بهذا المستوى من الهلع منذ ظهور دلتا التي كانت شديدة العدوى.