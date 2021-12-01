عربي-دولي

لجنة أميركية تؤيد ترخيص "حبوب كوفيد" التابعة لشركة "ميرك"

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-892189-637739412274662227.jpg
Doc-P-892189-637739412274662227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صوتت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه"، الثلاثاء، لصالح ترخيص حبوب شركة "ميرك" المخصصة لعلاج كوفيد-19، في خطوة قد تساهم بمنح موافقة الوكالة الفيدرالية على استخدام الحبوب. 

وتستخدم الحبوب التي يمكن تناولها عن طريق الفم، لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، لدى البالغين المعرضين للإصابة الحادة بمرض كوفيد-19. 

وقالت اللجنة الطبية إن فوائد الحبوب تطغى على مخاطرها المحتملة. 

وصوت 13 عضوا في اللجنة الاستشارية لصالح منح الترخيص لاستخدام حبوب "ميرك" مقابل عشرة معارضين. 

وقد يعكس الفارق البسيط في الأصوات نتائج التجارب السريرية الأخيرة التي قدمتها شركة ميرك الأميركية للأدوية وشريكتها "ريدج باك" لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي أيه"، الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الدواء التجريبي لعلاج كورونا، كان أقل فعالية مما توقعته التجارب السريرية المبكرة.

وأظهرت حبوب "مولنوبيرافير"، التي يمكن تناولها في المنزل، نتائج واعدة في خفض مخاطر دخول المستشفى أو الوفاة بمقدار النصف، بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية، وفقا لبيانات صادرة عن الشركة في أكتوبر الماضي.

ولكن وفقا لآخر النتائج التي قدمتها الشركة إلى "أف دي أيه"، قلل الدواء من خطر الاستشفاء والوفاة بنسبة 30 في المئة فقط.

ووجدت دراسة أجرتها شركات الأدوية المصنعة للدواء، ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أنه من بين المشاركين في التجارب السريرية، الذين حصلوا على الدواء، توفي مشارك واحد فقط أثناء التجربة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-12-01
07:00 | 2021-12-01
06:32 | 2021-12-01
05:30 | 2021-12-01
05:00 | 2021-12-01
04:55 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website