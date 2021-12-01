لهذه الاسباب تمثل زيارة بن زايد لتركيا بداية عهد جديد

تسلط الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان (MBZ) إلى تركيا الضوء على إعادة التقويم المستمر لسياسة أنقرة الخارجية في الشرق الأوسط.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "تخوض كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة صراعًا على النفوذ الإقليمي منذ سنوات، حيث تدعمان أطرافًا متعارضة في مناطق الصراع مثل ليبيا وسوريا. توترت العلاقات خلال الربيع العربي، عندما دعمت تركيا الانتفاضات ضد النظام في سوريا، بينما قادت الإمارات والسعودية الثورة المضادة. ولدى أنقرة شكوك أيضًا بشأن تورط الإمارات في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 في تركيا. وبعد قطع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع قطر في عام 2017، أصبحت تركيا شريان الحياة الرئيسي للدوحة. الآن، بعد عقد من الرؤى المتضاربة والمنافسة الإقليمية، يمكن أن تؤشر زيارة محمد بن زايد للعاصمة التركية الى حقبة جديدة من التعاون بدلاً من المواجهة. لكن ما الذي أدى إلى هذا التغيير الواضح في الموقف في أنقرة؟"ورأى الموقع أن "أحد الأسباب الرئيسية هو الاتفاق الذي أُبرم مطلع هذا العام بين قطر والدول العربية المجاورة، والذي أنهى رسميًا أزمة الخليج التي استمرت أربع سنوات. خلال الحصار، أرسلت تركيا الإمدادات اللازمة وقوات الأمن إلى قطر، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على الصمود في وجه العزلة التي تفرضها السعودية والإمارات وحلفاؤهما. من خلال إنهاء الحصار، أزالت الصفقة في كانون الثاني إحدى نقاط الصراع الرئيسية لأنقرة وأبو ظبي. ربما أدركت كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة أيضًا أن أيًا منهما لا يستفيد من المواجهة الإقليمية. بعد تدخل تركيا في ليبيا لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، بينما دعمت الإمارات الجنرال المنشق خليفة حفتر، ظهر مأزق عسكري، لكن عملية سياسية تجري الآن على قدم وساق،والانتخابات المقبلة في كانون الأول، مهما كانت معيبة، يمكن أن تضع البلاد على طريق الاستقرار".وتابع الموقع، "في حين أن هناك دائمًا خطر اشتعال الحرب الأهلية، فإن تركيا ملتزمة ببقاء الحكومة،كما أن التدخل التركي يبقي النفوذ الروسي بعيدًا، وهو ما تفضله واشنطن، وهو حافز إضافي للإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى تفاهم مع تركيا. هناك دافع آخر للتقارب يتعلق بالآثار الاقتصادية غير المتوازنة لوباء كورونا. كافحت تركيا لاحتواء الآثار المالية للوباء، وأدى انخفاض الليرة إلى زيادة صعوبة الحياة على العديد من العائلات. في المقابل، لا يزال اقتصاد الإمارات قوياً وسط ارتفاع أسعار النفط. كان هناك تركيز كبير في الأيام الأخيرة على الاستثمارات الإماراتية في تركيا، حيث ورد أن أبو ظبي مستعدة لاستثمار المليارات، والضخ النقدي هذا الذي تشتد الحاجة إليه من شأنه تعزيز العلاقات. كل هذا سيكون له آثار إقليمية. وقال وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، متحدثاً إلى محطة تلفزيون "تي آر تي" التركية الحكومية: "تأتي هذه الزيارة في وقت تعمل فيه الإمارات العربية المتحدة وتركيا معًا على رؤية مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة"."وأضاف الموقع، "محمد بن زايد لاعب عملي، على الرغم من نفوره العميق من الإخوان المسلمين وإيران. يجب أن يشعر أن جماعة الإخوان المسلمين أقل خطورة هذه الأيام، ومع سعي إدارة بايدن في الولايات المتحدة لاتفاق نووي مع إيران، فمن الحكمة أن يتواصل مع لاعبين إقليميين آخرين، مثل تركيا. يعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من حرب اليمن، التي أصبحت تكلفتها الإنسانية قضية رئيسية في واشنطن، دليلًا آخر على نظرته المرنة عندما يشعر أن المد قد ينقلب. يجب أن يدرك محمد بن زايد أنه ليست هناك حاجة للصراع مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية لأسباب أيديولوجية، لأن تركيا منفتحة أيضًا على التعاون العملي. إن فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، إلى جانب النفوذ الروسي المتزايد في دول مثل سوريا، هو عامل آخر في إعادة الاصطفافات الإقليمية. بينما تحافظ الولايات المتحدة على مصالحها في المنطقة، تتجنب واشنطن تقديم رؤية يمكن للاعبين الإقليميين بموجبها التموضع، مما يعزز الحاجة إلى الحوارات والتعديلات داخل المنطقة".وختم الموقع، "بالنسبة لتركيا والإمارات العربية المتحدة، يبقى السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن ترسيخ هذا التغيير الناشئ. لا تزال الخلافات الجدية قائمة بين تركيا من جهة ومصر وإسرائيل واليونان من جهة أخرى حول شرق البحر المتوسط. تتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقات قوية مع مصر وقد قامت بالفعل بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ماذا سيكون موقف الإمارات إذا زادت التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، أو إذا عادت الحرب الأهلية إلى ليبيا؟ هل تستطيع تركيا والإمارات تجزئة مثل هذه القضايا ومواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما؟ لديهم بالتأكيد أسباب قوية للقيام بذلك".