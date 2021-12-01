"فورين بوليسي": روسيا على حق في الشرق الأوسط

تم إختراع رواية عامة باتت مهيمنة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا، مفادها أن روسيا هي قوة "مراجعة"، تسعى إلى قلب الوضع الراهن، وتحدي "النظام القائم على القواعد"، وتعمل بشكل عام "كمفسد" في الشؤون الدولي، بحسب ما كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.وقالت"ومع ذلك، في الشرق الأوسط الكبير، هناك شيء غريب بشكل خطير حول هذه الصورة للسلوك الروسي. في هذه المنطقة، على مدار العشرين عامًا الماضية، كانت الولايات المتحدة في الواقع هي التي عملت على تعطيل الوضع الراهن الحالي، وأثبتت المعارضة الروسية لسياسات الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية أنها صحيحة من الناحية الموضوعية، ليس فقط من وجهة نظر روسيا والمنطقة ولكن أيضًا من وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب. بالطبع، تم تصميم السياسات الروسية لخدمة المصالح الروسية. ومع ذلك، لم تكن حقيقة أنها كانت تتوافق مع المصالح الغربية أيضًا من قبيل الصدفة البحتة. تأسست هذه السياسات الروسية على تحليل أجرته السياسة الخارجية الروسية والمؤسسة الأمنية لدول الشرق الأوسط والتي تبين أنها صحيحة في حد ذاتها، وهي أيضًا قريبة جدًا من تلك الخاصة بالعديد من المؤسسات الأميركية. يعتبر التحليل الروسي الأساسي على أنه تصور يمكن تسميته بأنه مناهض للديمقراطية، ولكنه يوصف بشكل أكثر دقة بأنه إحساس عميق بهشاشة الدول والخوف من الفوضى والحرب الأهلية، إلى جانب التشكك العميق بمشاريع التغيير الثوري السريع. تعود جذور هذا الموقف إلى التجارب الروسية المروعة في القرن العشرين. وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصحيفة نيويورك تايمز في تشرين الأول 2003 بشأن نتائج الغزو الأميركي للعراق، "الوضع الذي تبلور لا يشكل مفاجأة بالنسبة لنا، لأننا توقعنا تطور الوضع هناك تمامًا على النحو الذي هو عليه الآن. كيف يمكن للمرء أن يتخيل مسارًا مختلفًا للأحداث في حالة تفكيك النظام؟ بالطبع، تم تدمير الدولة. كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟"وتابعت المجلة، "ربط بوتين هذا التدمير الذي لحق بالدولة العراقية، بحكمة شديدة كما اتضح فيما بعد، بالزيادة الهائلة في التطرف الإسلامي: "لم يكن نظام صدام حسين نظامًا ليبراليًا ... لكنه كافح ضد الأصوليين... الآن، لم يعد هناك صدام، ونشهد على أراضي العراق تسلل عدد كبير من أعضاء المنظمات الإرهابية المختلفة". بالنظر إلى ما حدث في العراق، هل يمكن لأي شخص أن يقول إن بوتين كان مخطئا في معارضة الغزو هناك؟ ألن تكون الولايات المتحدة نفسها اليوم أفضل حالاً لو قبلت في 2002-2003 النصيحة الروسية؟ جعلت التجربة السوفيتية الروس متشككين بشدة في المشاريع الثورية لتغيير المجتمعات الأخرى وفقًا لقالب أيديولوجي عالمي واحد. وهكذا رأى الروس (بشكل صحيح) أن مشروع الولايات المتحدة في أفغانستان يشبه من نواحٍ رئيسية الجهد السوفيتي في الثمانينيات، ومحكوم عليه بفشل مماثل. وكما قال بوتين لصحيفة فاينانشيال تايمز في عام 2019 بشأن نتائج الإطاحة الغربية بدولة معمر القذافي في ليبيا: "هل يريد شركاؤنا الغربيون منطقة مثل ليبيا، لها المعايير الديمقراطية عينها مثل أوروبا والولايات المتحدة؟ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد فيها أنظمة ملكية فقط أو دول ذات نظام مشابه للنظام الموجود في ليبيا. من المستحيل فرض معايير ديمقراطية فرنسية أو سويسرية حالية وقابلة للحياة على سكان شمال إفريقيا الذين لم يعيشوا أبدًا في ظروف مؤسسات ديمقراطية فرنسية أو سويسرية... كل هذا أدى إلى الصراع والخلاف بين القبائل. في الواقع، الحرب لا تزال مستمرة في ليبيا". مرة أخرى، هل أثبتت نتائج الإطاحة بالقذافي أن بوتين كان على صواب أم خطأ؟ تستمر الحرب الأهلية بالفعل حتى يومنا هذا، وقد أتاح انهيار الدولة الليبية حركة جماعية للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط أدت إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".وأضافت، "وصلت الخلافات الأميركية الروسية في الشرق الأوسط إلى ذروتها مع الربيع العربي عام 2011 والانتفاضات في مصر وسوريا وليبيا. تشكل رد الفعل الروسي على هذه الأحداث جزئيًا من خلال الرغبة في الدفاع عن الحلفاء السوفييت القدامى وفي حالة سوريا، الاحتفاظ بآخر قاعدة بحرية لروسيا في البحر الأبيض المتوسط. لكن الأهم من ذلك، كان خوف روسيا من أن تؤدي هذه الانتفاضات إلى انتصار القوى الإسلامية المتطرفة وإنشاء قواعد لإحياء الإرهاب في روسيا، الذي أودى بحياة العديد من الضحايا الروس قبل وأثناء الحرب الشيشانية الثانية. ازدادت مخاوف كل من روسيا والدول الأوروبية من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بسبب العدد الكبير من المواطنين المسلمين الأوروبيين والروس الذين سافروا إلى سوريا للقتال ثم حاولوا العودة إلى ديارهم. وكما قال بوتين حول التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية: "قررت أن التأثير الإيجابي لمشاركتنا النشطة في الشؤون السورية لروسيا ومصالح الاتحاد الروسي سوف يفوق بكثير عدم التدخل والمراقبة السلبية لكيفية نمو منظمة إرهابية دولية بالقرب من حدودنا... لقد تمكنا من الحفاظ على الدولة السورية، مهما حدث، ومنعنا الفوضى معتمدين الطريقة الليبية بعينها". ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون المعارضة الروسية للإطاحة بدولة البعث في سوريا بأنها "حقيرة". ولكن الآن هناك شيء غريب. يصف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في مذكراته "أرض الميعاد" كيف اجتمعت حكومته في كانون الثاني 2011 لمناقشة تطور الثورة في مصر وما إذا كانت ستدعو إلى استقالة الديكتاتور المصري حسني مبارك، الذي انخرط في حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين".وبحسب المجلة، "يمكن القول إن تكتيكات نظام البعث في الحرب الأهلية السورية كانت أكثر وحشية من أي شيء نفذه مبارك. ثم مرة أخرى، قبل 20 عامًا، اتبعت إدارة كلينتون خطى إدارة جورج بوش الأب من خلال دعم النظام العسكري في الجزائر في إلغاء نتائج الانتخابات الديمقراطية وفي شن حملة وحشية ضد المعارضة الإسلامية. كانت حسابات الولايات المتحدة المتعلقة بالجزائر متطابقة تقريبًا مع حسابات روسيا في سوريا. إن قول هذا لا يعني إدانة آل كلينتون أو المسؤولين والمحللين الأميركيين الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن ما يسمى بالثورات الديمقراطية في الشرق الأوسط والمخاوف من أنها قد تؤدي إلى الفوضى وانتصار الإسلاميين. كانت شكوكهم ومخاوفهم مبررة، كما أظهرت النتائج البائسة للربيع العربي. الشرق الأوسط هو منطقة سياسية قاسية، وأي قوة خارجية تعمل هناك يجب أن تكون مستعدة للعمل مع بعض الأنظمة الفاسدة. أخيرًا، لعبت العقوبات الروسية في النهاية دورًا مهمًا في حمل إيران على توقيع الاتفاق النووي في عام 2015. لطالما دافعت روسيا عن حل وسط أميركي مع إيران بشأن القضية النووية، ولو أخذت الولايات المتحدة بهذه النصيحة في 2002-2003، لكانت قد حصلت على صفقة أفضل بكثير من تلك التي حصلت عليها في عام 2015، ناهيك عن أي شيء يمكن تحقيقه اليوم. ومن المثير للاهتمام، أن موقف روسيا من الاتفاق النووي والشراكة مع إيران في سوريا لم يدمر علاقة روسيا الوثيقة بإسرائيل، القائمة على روابط قوية مع الجالية اليهودية في روسيا، وكذلك على التزام مشترك قوي بمحاربة التطرف الإسلامي. لقد كرهت الحكومات الإسرائيلية إلى حد كبير الدور الإيراني في سوريا، لكنها أيضًا تخشى بشدة من عواقب انهيار الدولة السورية، وأدركت الطبيعة المحدودة والمشروطة للغاية للتعاون الروسي الإيراني".وختمت المجلة، "صرحت إدارة بايدن أنه في الوقت الذي كانت تواجه روسيا بشأن قضايا معينة، فكانت تريد العمل معها حيث تتلاقى المصالح الأميركية والروسية. يشير تاريخ الشرق الأوسط خلال العشرين عامًا الماضية إلى وجود أساس قوي للتعاون في هذا المجال على الأقل. ومع ذلك، فإن تطوير مثل هذا التعاون سيتطلب من صانعي السياسة في الولايات المتحدة الاعتراف، على الأقل لأنفسهم على انفراد، بعدد المرات التي ثبت فيها أن روسيا كانت على حق، وأميركا على خطأ".