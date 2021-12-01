عربي-دولي

رئيسي: فصل الأخلاق عن السياسة أنتج الرؤوس النووية في العالم

Lebanon 24
01-12-2021 | 06:32
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن فصل الأخلاق عن السياسة، أدى إلى ظهور الرؤوس النووية في العالم، وجاء ذلك في أثناء جلسة مشتركة للحكومة والبرلمان بحضور الرئيس الإيراني.

وتمحور معظم كلام الرئيس الإيراني حول الملفات والقضايا الداخلية في البلاد.

في حين، أوضح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف قائلا: "نأمل برفع العقوبات من خلال مفاوضات تراعي كرامة الشعب، واتفاق جيد".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان، نظام الدين موسوي، قائلا: "الجلسة ركزت على الاقتصاد والشؤون الداخلية..لا نربط القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب بالمفاوضات" في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وتابع: "موضوع المفاوضات سوف تتم مناقشته في اجتماعات منفصلة".

المصدر: روسيا اليوم
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