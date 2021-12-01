20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية الروسية تطلب من موظفي السفارة الأميركية الذين أمضوا 3 سنوات المغادرة
Lebanon 24
01-12-2021
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه يتعين على موظفي السفارة الأميركية، الذين أمضوا 3 سنوات بموسكو مغادرة روسيا بحلول 31 كانون الثاني المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: "نعتبر المطلب الأميركي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 كانون الثاني 2022 ، يجب أن يغادر موظفو السفارة الأميركية الذين أمضوا في موسكو أكثر من ثلاث سنوات".
وأكدت المتحدثة أن هذا لم يكن اختيار روسيا "الولايات المتحدة هي من أطلقت مثل هذه اللعبة".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت في سنة 2020، ومن جانب واحد، مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن بـ3 سنوات فقط.
وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، وأضاف أن الأمر يتعلق بالطرد.
فيما اعتبرت الخارجية الأميركية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
11:01 | 2021-11-30
30/11/2021 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
11:42 | 2021-11-30
30/11/2021 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
15:25 | 2021-11-30
30/11/2021 03:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
11:13 | 2021-11-30
30/11/2021 11:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
Lebanon 24
بُشرى سارة لموظفي الخاص والعام.. خلال أيام!
23:20 | 2021-11-30
30/11/2021 11:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2021-12-01
أزمة سد النهضة.. السيسي يحذر من "فرض الأمر الواقع"
06:32 | 2021-12-01
رئيسي: فصل الأخلاق عن السياسة أنتج الرؤوس النووية في العالم
05:30 | 2021-12-01
"فورين بوليسي": روسيا على حق في الشرق الأوسط
05:00 | 2021-12-01
تقرير أممي: مرتزقة من روسيا وسوريا والسودان مازالوا في ليبيا
04:55 | 2021-12-01
رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في السعودية.. هذا مصدرها
04:30 | 2021-12-01
أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة أفضل
فيديو
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 14:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 14:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
01/12/2021 14:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact