عربي-دولي

الخارجية الروسية تطلب من موظفي السفارة الأميركية الذين أمضوا 3 سنوات المغادرة

Lebanon 24
01-12-2021 | 07:00
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه يتعين على موظفي السفارة الأميركية، الذين أمضوا 3 سنوات بموسكو مغادرة روسيا بحلول 31 كانون الثاني المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: "نعتبر المطلب الأميركي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 كانون الثاني 2022 ، يجب أن يغادر موظفو السفارة الأميركية الذين أمضوا في موسكو أكثر من ثلاث سنوات".

وأكدت المتحدثة أن هذا لم يكن اختيار روسيا "الولايات المتحدة هي من أطلقت مثل هذه اللعبة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت في سنة 2020، ومن جانب واحد، مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن بـ3 سنوات فقط.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، وأضاف أن الأمر يتعلق بالطرد.

فيما اعتبرت الخارجية الأميركية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.
المصدر: روسيا اليوم
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