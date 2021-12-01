عربي-دولي

أزمة سد النهضة.. السيسي يحذر من "فرض الأمر الواقع"

Lebanon 24
01-12-2021 | 07:30
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بصون أمنها المائي بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حزل قواعد ملء و تشغيل سد النهضة.

وأكد الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفى مشترك معرئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن "قضية سد النهضة هي قضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين"، مؤكدا أهمية "التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن".

وطالب السيسي بـ"ضرورة الابتعاد عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، ورؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل".
المصدر: روسيا اليوم
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