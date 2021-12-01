عربي-دولي

ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟ (صور)

Lebanon 24
01-12-2021 | 09:00
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ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا. واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.
وقالت صحيفة "ذي تلغراف"، في إشارة إلى أن القاعدة العسكرية التي زارتها ليز تروس تبعد عن حدود روسيا بـ160 كيلومترا، إن وزيرة الخارجية البريطانية أرادت أن تُفهم موسكو أن لندن لا تزال تُدخل حماية الديمقراطيات في الساحة السوفييتية السابقة من النفوذ الروسي في قائمة أولوياتها.
 
 
إلا أن ما قاله القراء البريطانيون تعقيبا على هذا المشهد أظهر أن السيدة تروس لم تتمكن من الظهور بمظهر المرأة "الحديدية" القادرة على توجيه الرسالة "القوية" إلى موسكو، بل على العكس أظهرت ضعف بلادها بريطانيا.

المصدر: سبوتنيك
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