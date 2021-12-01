هل سيمارس بايدن ضغوطا على السودان؟

في صباح يوم 25 تشرين الأول، أطاح كبار ضباط الأمن في السودان بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لحماية أصولهم الاقتصادية وإفلاتهم من العقاب لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. بعد أيام من الانقلاب، علقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من مساعدات التنمية، وأوقف البنك الدولي ملياري دولار من المدفوعات المخطط لها. لكن هذه الخطوات لا تكفي لإثبات وجود القيادة الأميركية في السودان، هذا البلد الذي اعتبره الرئيس ترامب مجرد صندوق آخر للتحقق من مبادرته لصنع السلام بين إسرائيل والدول العربية.وبحسب موقع "ذا أميركان بروسبيكت" الأميركي، "كانت سياسة بايدن طوال فترة انقلاب السودان بالإضافة إلى المكائد السياسية العنيفة غائبة إلى حد كبير. كانت هناك قائمة نموذجية من الإدانات والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية، لكنها لم تكن كافية لتأكيد الالتزام الذي قطعه وزير الخارجية توني بلينكين بشأن حقوق الإنسان كمحرك للسياسة الخارجية للإدارة. وقال كاميرون هدسون من مركز المجلس الأطلسي الأفريقي في واشنطن: "لقد تم تقويض كل دبلوماسيتنا بسبب عدم وجود سفير على الأرض. في الواقع، لم نفي حتى بالتزامنا بتعيين سفير". وأضاف: "أعتقد أن هذا أعاق قدرتنا على أن نكون فعالين، وأن يكون لدينا تأثير على الأرض وفهم السياق المحلي. السفارة الأميركية هي قلعة ضخمة ومدينة أشباح. لديك هذا الإنطباع الخارجي لتأثير الولايات المتحدة، لكنه حرفيًا أجوف من الداخل"."وتابع الموقع، "قبل عامين أطاح الشعب السوداني بالحكومة الاستبدادية لكن الانقلاب كشف دافع الجيش السوداني للتهرب من المحاسبة. كان ذلك واضحًا عندما تحرك القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، قائد الانقلاب، لتعليق عمل لجنتين مدنيتين تم تشكيلهما في بداية الفترة الانتقالية في خريف 2019. تم تكليف الأول باستعادة الأصول التي سرقها المقربون من الديكتاتور السابق عمر البشير، وهي الولاية التي هددت شبكات المحسوبية الأساسية في الجيش. وكان الآخر مسؤولاً عن توجيه اتهامات إلى الأشخاص المتهمين بالتخطيط للمجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصًا في العاصمة الخرطوم في 3 حزيران 2019. على الرغم من النوايا الواضحة للمجلس العسكري، نفى البرهان وشركاؤه تنظيم انقلاب تشرين الأول، وبدلاً من ذلك صاغوا انتزاعهم للسلطة على أنه "إجراء تصحيحي" لمساعدة السودان على تحقيق الديمقراطية. في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت المساعدات الأميركية ستستأنف، يشتبه هدسون في أن حمدوك أصيب بالفزع من مشروع قرار قدم إلى الكونغرس الأميركي في 20 تشرين الثاني، يدعو إلى فرض عقوبات مستهدفة على مدبري الانقلاب في السودان. يبدو أن حمدوك تلقى معلومات مضللة بشأن نوع العقوبات التي يتم فرضها. وأوضح هدسون أن رئيس الوزراء السوداني كان يخشى فرض عقوبات أميركية جديدة على الحكومة العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض برنامج السودان الاقتصادي بأكمله للخطر. وقال: "وهذا يشير إلى أن حمدوك لم يكن على اتصال وثيق بالمسؤولين الأميركيين. لو كان كذلك، لكان فهم بشكل أفضل نوع العقوبات المتوخاة"."وأضاف الموقع، "بعد فترة وجيزة من الاتفاق بين حمدوك والبرهان، أعاد السناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي صاغ اقتراح العقوبات، تأكيد التزامه بمعاقبة أولئك الذين يعرقلون الديمقراطية والسلام والمساءلة في السودان. وشدد بعد ذلك على أن الشعب السوداني يجب أن يقرر ما إذا كانت الصفقة بين زعيم الانقلاب البرهان ورئيس الوزراء حمدوك تعكس تقدمًا حقيقيًا. يبدو أن الصفقة لا تحظى بشعبية على نطاق واسع. قالت وزيرة الخارجية السابقة مريم المهدي، إن رئيس الوزراء لم يتشاور مع التحالف قبل إبرام الصفقة، متحدثة في ندوة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي. سيدرك المجتمع العالمي بسرعة أن حمدوك غير قابل للاسترداد، كما يقول عمار حمودة، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير. وقال: "أعتقد أنهم سيرون مدى الاختلاف في التعامل مع حمدوك كاسم على الورق، مقارنة بالوقت الذي كانوا يتعاملون معه كممثل حقيقي للشعب السوداني". الفرصة الوحيدة التي يجب أن يحتفظ بها حمدوك بجزء صغير من الشرعية المحلية هي إذا قام الجيش بالتنفيذ من جانبهم للاتفاق. لكن حتى الآن، لم يتوقف المجلس العسكري عن مهاجمة المتظاهرين، ولم يطلق سراح جميع المعارضين السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب. كما أنه لم يتم الإفراج عن جميع الوزراء، ولا النشطاء الذين تم اعتقالهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة".وبحسب الموقع، "تتفق لجان المقاومة والناشطون السياسيون على أن فرض عقوبات على قادة الانقلاب قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ التحول الديمقراطي. يمكن لواشنطن، على سبيل المثال، أن تستخدم قانون ماغنتسكي العالمي، الذي يجمد الأصول ويمنع الأجانب من دخول الولايات المتحدة إذا اعتبروا أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تورطوا في فساد رفيع المستوى. هذا القانون من شأنه أن يمنع بشكل فعال القائد العسكري برهان وشركائه من الحفاظ على نظامهم من خلال السحب من الأرباح من الشركات المملوكة للجيش، بيع الذهب بطريقة غير مشروعة، أو تأجير المرتزقة إلى الكرملين، الذي يستخدم شركة أمنية شبه خاصة معروفة باسم مجموعة فاغنر لتأمين مكاسب جيوسياسية. لن تكون العقوبات المستهدفة فعالة إلا إذا كانت جزءًا من سياسة شاملة تدعم حركة الاحتجاج في السودان، وفقًا لخلود خير، الخبيرة السياسية السودانية في Insight Strategy Partners، وهي مؤسسة فكرية مقرها الخرطوم. وقالت إنه من الضروري أن يقوم البيت الأبيض بتعيين سفير داخل البلاد، كما وعد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو قبل عامين. بهذه الطريقة، يمكن لواشنطن أن تبدأ في بناء الثقة مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وشبكات المجتمع المدني، بينما تستكشف طرقًا لدعمهم. وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة بناء الثقة مع المجتمع المدني". وتقول خير إن الأمر المهم أيضاً هو أن تدفع واشنطن حلفاءها الإقليميين لنزع الدعم عن المجلس العسكري في السودان. تتمتع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل بنفوذ كبير في السودان. يجب على المسؤولين الأميركيين إقناعهم بأن الحكومة المدنية من المرجح أن تضمن مصالحهم أكثر من النظام العسكري غير الخاضع للمساءلة".وختم الموقع بالقول، "هناك حجج قوية لدعم هذا المنطق. بالنسبة لدول الخليج، يعتبر السودان سلة غذاء لإمدادات القمح الداخلية. ستؤدي حكومة مدنية في الخرطوم إلى تقليل الاضطرابات والمزيد من الاستقرار، مما يساعد على حماية الاستثمارات الزراعية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يمكن لحكومة مدنية أيضًا أن تلعب دورًا أكثر بناءًا في التوسط في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. ويهدد هذا المشروع بخفض إمدادات المياه في مصر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا لتنظيم تدفق النيل. تحتاج إسرائيل أيضًا إلى فهم أن الاستقرار في القرن الأفريقي يتوقف إلى حد كبير على انتقال السودان إلى الديمقراطية، وليس إلى المجلس العسكري. قالت خير: "على الولايات المتحدة أن تتجاهل سياسة ترامب المتمثلة في إسناد المنطقة إلى دول المنطقة". وختمت: "السؤال المطروح على إدارة بايدن هو إلى أي مدى هم على استعداد للضغط على هذه الدول؟"