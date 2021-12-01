الاتحاد الاوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا، علة ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا.