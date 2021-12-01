عربي-دولي

أوكرانيا تدعو "الناتو" الاستعداد لفرض عقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
01-12-2021 | 11:00
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حثت أوكرانيا "الناتو" على الاستعداد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتعزيز التعاون العسكري معها، بعد مشاركتها مع الحلف الغربي في محادثات حول مزاعم تحضير "عدوان روسي على أوكرانيا".

وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في ريغا‭‭ ‬‬عاصمة لاتفيا: "سندعو الحلفاء للانضمام إلى أوكرانيا في وضع حزمة إجراءات لردع روسيا".

وتابع أنه سيتعين على الحلف في إطار هذه الحزمة أن يعد عقوبات اقتصادية على روسيا في حال "قررت اختيار السيناريو الأسوأ" مضيفا أنه يتعين على الحلف أيضا تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم
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