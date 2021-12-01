عربي-دولي

إيران تنفي وجود قاعدة سرية تابعة للحرس الثوري في صنعاء

Lebanon 24
01-12-2021 | 12:30
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نفت إيران صحة المعلومات التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول استهدافه "موقعا سريا" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء، مؤكدة أنها ليس لها أي وجود عسكري في اليمن من الأساس ليستهدفه التحالف العربي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الأنباء عن هجوم للتحالف بقيادة السعودية على اليمن والاستهداف المزعوم لما يسمى قاعدة سرية تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، لا أساس لها من الصحة".
وأضاف خطيب زاده "هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي من أجل صرف الرأي العام لدول المنطقة والعالم عن جرائم الدول المعتدية في اليمن"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لها وجود عسكري في اليمن حتى يستهدفه المعتدون".
وأردف خطيب زاده "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية للمعتدين على اليمن".
هذا وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله، إن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.
كان التلفزيون الرسمي السعودي نقل قبل قليل عن التحالف قوله، إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف التحالف أنه دعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.
وأكد التحالف العربي، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
المصدر: سبوتنيك
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