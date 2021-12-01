إيران تعلن استعدادها لإعادة تشغيل المعامل السورية

قال سيد رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الشركات الإيرانية على استعداد كامل لإعادة فتح المعامل المتوقفة في سوريا، وإنشاء صناعات مشتركة بين البلدين.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الوزير الإيراني جاءت بعد قيامه بزيارة عدد من المصانع السورية في بلدة عدرا الصناعية، والتي تقع بضواحي دمشق.

وعزا فاطمي أمين الهدف من زيارته إلى المصانع السورية إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وضرورة استكشاف الإمكانيات لدعم الصناعة السورية، وعلى رأسها صناعة النسيج وتطويرها، وهي الصناعة التي "ضاعت بسبب حرب الإرهابيين ضد سوريا"، على حد قوله.