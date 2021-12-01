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عربي-دولي
وكالة أفغانية: اشتباكات بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني باستخدام أسلحة ثقيلة
Lebanon 24
01-12-2021
|
13:30
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أفادت وكالة "Aamaj News" الأفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود الإيراني.
وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كانغ بولاية نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان المحليين مغادرة منازلهم.
وأضافت الوكالة أن الحركة تجر حاليا عربات مصفحة، بما في ذلك من تلك التي تركتها في أفغانستان القوات الأميركية، بينما يستخدم كلا الجانبين اسلحة خفيفة وثقيلة بما في ذلك منظومات مدفعية.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها أن مقاتلي "طالبان" سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.
وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أب دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي.
وليل 16 أب أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، وأعلنت يوم 7 أيلول عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.
المصدر:
روسيا اليوم
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