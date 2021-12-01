عربي-دولي

الولايات المتحدة "تمتلك أدلة" على عزم روسيا شن هجوم على أوكرانيا

Lebanon 24
01-12-2021 | 14:30
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تمتلك "أدلة" تثبت أن روسيا خططت لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى إنها تحاول استفزازها لتبرير القيام بما تخطط له من اعتداء.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي في ريغا، عاصمة لاتفيا، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حذر روسيا من عواقب وخيمة لتحركاتها ضد أوكرانيا.

وأضاف الوزير الأميركي أنه سيخبر نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو بحاجة إلى التراجع وسحب القوات من الحدود الأوكرانية.

وأكد بلينكن مجددا التزام واشنطن "بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها" والتزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "والذي يعد أساسيا لاستقرار أوروبا وشمال أميركا".

وأوضح أن الولايات المتحدة جاهزة "لفرض عقوبات على روسيا" و"سنرد على أي عمل عدائي ضد أوكرانيا وسنقوم بتدابير صارمة إذا قامت روسيا بغزو الأراضي الأوكرانية".

ومن المقرر أن يلتقي الوزيران في ستوكهولم، الخميس، وسط تجدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أعلن الأربعاء مسؤول أميركي.
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