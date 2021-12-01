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فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية يوم السبت

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:00
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أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 تشرين الثاني على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.
وقالت الحكومة الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارا بنهاية الأسبوع حول قيود السفر.
وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلى جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.
وتنطبق الإجراءات على جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

المصدر: روسيا اليوم
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