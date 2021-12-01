20
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السفير الأميركي الجديد يقرر السكن في القدس
Lebanon 24
01-12-2021
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز أنه لن يستخدم البيت التقليدي لسفراء بلاده في حي السفراء في مدينة هرتسليا، وسينتقل إلى بيت في القدس الغربية.
وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، إن مبعوثي الخارجية الأميركية حاولوا طوال ستة أشهر العثور على بيت مناسب يتناسب مع الحاجات الأمنية، ولم يفلحوا في ذلك حتى اليوم، ما تسبب في تأخير وصول السفير نايدز إلى إسرائيل.
وحضر نايدز يوم الاثنين الماضي ليعيش مؤقتاً في هرتسليا، على أمل الانتقال إلى بيت ملائم. وهناك احتمال بأن يستأجر أو يشتري بيت القنصل البلجيكي في القدس الغربية، القائم ما بين مقر رئيس الوزراء ورئيس الدولة.
ويعرف عن نايدز أنه مقرب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومن وزير الخارجية، أنتوني بلنكين. وهو يعرفهما منذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، حيث شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركية للإدارة والموارد بين سنوات 2010 و2013. وهو يحل مكان السفير ديفيد فريدمان، الذي أنهى مهام منصبه مطلع العام الجاري بعد تسلم بايدن مهامه رسمياً. وكان فريدمان قاد عملية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. واختار السكن في مقر القنصلية الأميركية في القدس.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
Lebanon 24
انخفاض لافت في سعر صرف الدولار
13:31 | 2021-12-01
01/12/2021 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان: ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة في التداول
Lebanon 24
مصرف لبنان: ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة في التداول
07:58 | 2021-12-01
01/12/2021 07:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
Lebanon 24
هل اتّخذ القرار بإعلان حظر التجول في لبنان؟
05:30 | 2021-12-01
01/12/2021 05:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى الركاب القادمين للبنان... إجراءات جديدة ابتداء من بداية العام (صور)
Lebanon 24
إلى الركاب القادمين للبنان... إجراءات جديدة ابتداء من بداية العام (صور)
08:09 | 2021-12-01
01/12/2021 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفوا تطبيقات الدولار.. هذا ما يحصل في السوق الموازية
Lebanon 24
أوقفوا تطبيقات الدولار.. هذا ما يحصل في السوق الموازية
04:30 | 2021-12-01
01/12/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2021-12-02
اجتماع الصدر والإطار التنسيقي.. تكهنات حول ما سيناقشه سياسيو العراق
03:30 | 2021-12-02
"فورين أفيرز": الولايات المتحدة لن تنسحب من الشرق الأوسط
03:00 | 2021-12-02
بعد 40 عاما.. ليبيا تستأنف حركة عبارات للمسافرين مع تركيا
02:30 | 2021-12-02
التحالف العربي يقصف أهدافا في صنعاء وصعدة
02:00 | 2021-12-02
شرطة لندن توقف شخصا دخل خلسة مقر البرلمان البريطاني
01:30 | 2021-12-02
أزمة المهاجرين.. توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا
فيديو
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
02/12/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
Lebanon 24
"سوبارو" تُعلن عن إحدى أفضل سيارات الدفع الرباعي لهذا العام... تعرفوا إلى "Forester" الجديدة
11:00 | 2021-12-01
02/12/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
02/12/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact