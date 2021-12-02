إرقام قياسية بإصابات"اوميكرون" في كوريا الجنوبية

سجلت أعداد حالات الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية مستوى قياسيا جديدا، الأربعاء، في حين أوقفت السلطات إعفاءات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين الذين يحملون شهادات تطعيم.وتحاول السلطات درء خطر انتشار كبير للمتحور أوميكرون، في وقت أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 5266 إصابة، الأربعاء، بعد يوم واحد من ارتفاع الحصيلة اليومية إلى أكثر من 5 الآف حالة لأول مرة وسط مخاوف من ارتفاع حاد فى عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة.وارتفع مجموع الإصابات الكلية إلى أكثر من 457 ألف حالة إصابة و3705 وفاة.وستطلب كوريا الجنوبية فرض حجر صحي لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين لمدة أسبوعين اعتبارا من، الجمعة، بغض النظر عن الموقف من اللقاحات.وأكدت كوريا الجنوبية تسجيل خمس حالات إصابة بمتحور أوميكرون، بما ذلك زوجان تم مطعمان بجرعتين، وصلا من نيجيريا مع اثنان من أفراد أسرتهما وصديق لهما.وتقيد الحكومة السفر من ثماني دول من بينها جنوب أفريقيا، وستضيف نيجيريا إلى القائمة اعتبارا من، الجمعة، بينما علقت الرحلات المباشرة من أثيوبيا اعتبارا من السبت وفقا لما ذكرته هيئة الطيران.وقد تم تلقيح ما يقرب من 92 في المئة من البالغين في كوريا الجنوبية التي تركز الآن على تطعيم الأطفال، ووضع برنامج جرع معززة، ولكن الخبراء حذروا من أن الحالات قد تستمر في الارتفاع ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار البديل الذي يحتمل أن يكون أكثر قابلية للعدوى.وقد ارتفع عدد الحالات منذ تخفيف القيود المفروضة على التباعد الشهر الماضي.وأظهرت بيانات هيئة رعاية المستشفيات أن عدد الحالات الشديدة ارتفع إلى رقم قياسي بلغ 733 حالة، وأن 90 بالمئة من أسرة وحدات العناية المركزة في منطقة العاصمة الكبرى مشغولة، مع انتظار 915 مريضا للقبول.