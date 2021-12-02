التحالف العربي يقصف أهدافا في صنعاء وصعدة

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، توجيه "ضربات جوية دقيقة" في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي مدينة صعدة، فجر الخميس، فيما قال إن الضربات "استهدفت أهدافا مشروعة".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، عن التحالف قوله إن الضربة استهدفت "أحد مخازن الأسلحة و التموين الرئيسية"، وأكد أنه "دمر موقعين تحت الإنشاء كمخازن"، و "ورشا لتجميع الصواريخ البالسيتية والمسيرات في صعدة".

وقال التحالف، بحسب واس، إنه "اتخذ تدابير لتجنيب المدنيين الضربات" فيما حذر للمدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.



ولم ينشر التحالف على الفور معلومات إضافية عن طبيعة تلك الأهداف، فيما لم تتضح بعد الخسائر الناجمة عن القصف.