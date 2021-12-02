عربي-دولي

بعد 40 عاما.. ليبيا تستأنف حركة عبارات للمسافرين مع تركيا

Lebanon 24
02-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-892551-637740252472269630.jpg
Doc-P-892551-637740252472269630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دُشّن خط بحري للركاب يربط مدينة مصراتة في غرب ليبيا بمدينة إزمير التركية المطلة على بحر إيجه، إيذانا باستئناف حركة العبارات بين البلدين بعد أربعين عامًا من توقفها.


وهذا الخط البحري الدولي لنقل المسافرين هو الأول الذي تدشنه ليبيا مع دول أجنبية منذ 25 عاماً.

وقال طه حديد المسؤول في ميناء مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا الواقعة على بعد 200 كلم من العاصمة طرابلس، لوكالة فرانس برس "هذا هو أول معبر للركاب بعد سنوات طويلة".

وتستمر الرحلة الأولى التي تديرها شركة كفالاي لمدة 48 ساعة، ومن المقرر أن تعود في 7 ديسمبر الجاري.

خلال السنوات الماضية، كانت تُسيَّر خطوط بحرية تجارية بشكل منتظم لنقل البضائع بين ليبيا وتركيا، لكن ليس لنقل المسافرين.

وأضاف حديد "لدينا اتفاقيات لبدء روابط جديدة خاصة مع الجارتين مصر وتونس".

ويُعتبر الساحل الليبي من بين الأطول على البحر المتوسط، لكن القسم الأكبر منه وكذلك الموانئ غير مستغلة بشكل كاف، خاصة على مستوى الرحلات البحرية للمسافرين. لكنه يُستخدم على نطاق واسع في عمليات الاتجار بالبشر، فينطلق منه المهاجرون الحالمون بالوصول إلى أوروبا.

وتحاول ليبيا الخروج من الفوضى التي غرقت فيها منذ سقوط معمّر القذافي عام 2011، من خلال عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة يُفترض أن تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية في 24 من الشهر الجاري.

وتسببت أعمال العنف التي اندلعت بعد انتفاضة 2011 بإعاقة حركة الليبيين إلى الخارج. وفي السنوات الأخيرة، كانت معظم الرحلات الجوية معلّقة بسبب انعدام الاستقرار، لكنها بدأت تُستأنف تدريجياً مع انتهاء القتال بين المعسكرين المتنافسين في صيف العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2021-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2021-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-02
08:00 | 2021-12-02
07:30 | 2021-12-02
07:00 | 2021-12-02
06:57 | 2021-12-02
06:30 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website