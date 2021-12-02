اندلاع معارك بين "طالبان" وحرس الحدود الإيراني

قال مسؤولون محليون في محافظة نميروز، إن اشتباكات اندلعت بين عناصر طالبان وحرس الحدود الإيراني بعد ظهر الأربعاء.واستولت قوات طالبان على 5 نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني في المنطقة المرتبطة بالحدود بين البلدين.وبدأت الاشتباكات بعد ظهر الأربعاء واستمرت عدة ساعات، حسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في كابل عن مسؤولين محليين.وأكدت حركة طالبان وقوع الاشتباك مع حرس الحدود الإيراني، حيث قال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم الحركة للإعلام المحلي، إن الاشتباكات وقعت في المنطقة الحدودية بين البلدين في محافظة نميروز.