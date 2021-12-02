"فورين أفيرز": الولايات المتحدة لن تنسحب من الشرق الأوسط

لم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبتها في إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، في مقابلة قبل توليه منصبه، إنه يتصور أن رئاسة بايدن سيكون لها دور "أقل وليس أكثر" في المنطقة. وبحسب مسؤول أميركي كبير، فإن إدارة أوباما لم تتابع ما يسمى بمحورها نحو آسيا، لكن "هذه المرة ستتابع"، بحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية.وتابعت المجلة، "تهيمن "المنافسة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والصين حاليًا على مناقشة السياسة الخارجية الأميركية، مما يمثل إجماعًا من الحزبين في واشنطن المنقسمة على خلاف ذلك. ولكن على الرغم من كل الحديث عن الانسحاب من الشرق الأوسط والقلق الإقليمي الحقيقي بشأن التخلي عن الولايات المتحدة في أعقاب أفغانستان، فإن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك: لا تزال واشنطن تحتفظ بشبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية وأثبتت استعدادها لاحتضان حتى أكثر شركائها بغضًا باسم تعزيز الأمن الإقليمي. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي الديناميات الإقليمية إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف، مما يغذي الطلب على استمرار الوجود الأميركي. من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد اللاعب العالمي الوحيد في الشرق الأوسط. نمت الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية والنفوذ العسكري الروسي خلال العقد الماضي، وبهذا المعنى، انتهت اللحظة الأميركية. ومع ذلك، على قدر ما يرغب الأميركيون بإنهاء وجودهم في الشرق الأوسط، فإن الأخير لم ينته بعد مع الولايات المتحدة. الانسحاب الأميركي ليس مجرد أسطورة، إنه يمنع نقاشًا مهمًا في واشنطن حول كيف يمكن للولايات المتحدة تعديل سياساتها لتحسين حياة مواطني المنطقة والمساهمة في نظام سياسي أكثر عدالة في الشرق الأوسط".وبحسب المجلة، "على الرغم من كل المخاوف في العواصم العربية من تراجع الالتزام الأميركي بالشرق الأوسط، فإن المشاركة العسكرية الأميركية تظهر استمرارية أكثر مما هو معترف به بشكل عام. على الرغم من الوعد بمراجعة صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة مع التركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان، قررت إدارة بايدن المضي قدمًا في عملية البيع. كما أن "إعادة تقويم" بايدن للعلاقات مع المملكة العربية السعودية لم يؤد أيضًا إلى تغيير كبير في السياسة: فقد استقبل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في تموز. وبعد ذلك دفعت الإدارة الأميركية بيع أسلحة جديدة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار. لا يبدو هذا وكأن الإدارة تدير ظهرها لشركاء الولايات المتحدة التقليديين أو "تضع حقوق الإنسان في قلب" سياستها الخارجية. يمتد هذا النمط إلى ما وراء شركاء الولايات المتحدة الأثرياء في الخليج: على الرغم من أن فريق بايدن اختار حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر مؤقتًا، إلا أن قراره لم يرق إلى مستوى توقعات منظمات حقوق الإنسان بأن الإدارة سوف تدعم تشريع الكونغرس الذي يشترط 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لإحراز تقدم ملموس في تدابير سيادة القانون والإصلاح. مع منح 1.3 مليار دولار سنويًا من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي الأميركي، تظل مصر من بين أكبر ثلاثة متلقين للمساعدات العسكرية الأميركية على مستوى العالم".وتابعت المجلة، "لقد أشارت إدارة بايدن بالفعل إلى إعادة تنظيم موقفها العسكري من خلال الإعلان عن خفض أنظمتها المضادة للصواريخ في المنطقة حيث أعادت التركيز على التحدي الذي تمثله روسيا والصين. وعززت إزالة هذه الأنظمة من المملكة العربية السعودية في أيلول، حتى مع استمرار الحوثيين في شن هجمات صاروخية على الأراضي السعودية من اليمن، شعور الرياض بالتخلي عن الولايات المتحدة. تشارك وزارة الدفاع حاليًا أيضًا في مراجعة رئيسية لوضع القوة العالمية، والتي من المحتمل أن تؤثر على البصمة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط حيث تعطي الولايات المتحدة الأولوية للتهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يلوح في الأفق تخفيض جذري لعشرات الآلاف من القوات الأميركية، أو أن واشنطن مستعدة لتجاهل الاحتياجات الأمنية المتصورة لشركائها الإقليميين الرئيسيين.وأضافت، "إن الحجة الاستراتيجية لتقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط واضحة ومباشرة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تحويل الموارد إلى آسيا نظرًا للظروف الجيوستراتيجية المتغيرة، فقد انخفض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير. كان هناك أيضًا تدقيق متزايد حول ما إذا كانت القواعد الكبيرة فعالة لمهام مكافحة الإرهاب وما إذا كانت هذه القواعد قد تثير المزيد من الهجمات من إيران بدلاً من ردعها. يجادل بعض المحللين بأنه يجب على الولايات المتحدة إعادة جميع القوات إلى الوطن، بينما يجادل آخرون في موقف إقليمي أكثر تشتتًا باستخدام قواعد أصغر. وهذا من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على قواعد العمليات الكبيرة مثل قاعدة العديد الجوية في قطر أو معسكر عريفجان في الكويت، والتي قد تصبح أكثر عرضة للهجمات الإيرانية مع تقدم قدرات الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار لطهران. هذه الحجج مقنعة. لكن الاعتبارات السياسية، والجمود البيروقراطي، واستمرار تعرض الولايات المتحدة لصدمات سوق النفط العالمية، والمصالح الاقتصادية لصناعة الدفاع الأميركية، تجعل الانعكاس السريع غير محتمل، بغض النظر عن المنطق الاستراتيجي. يريد شركاء الولايات المتحدة في الخليج بقاء القوات الأميركية، معتبرين القواعد على أنها علامة على التزام واشنطن السياسي بأمنهم. وبعد أن لعبت قطر ودول الخليج الأخرى مثل هذا الدور المهم في الجسر الجوي للأفغان بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، فهل من المرجح أن تغلق إدارة بايدن قاعدة العديد؟ قد يكون التراجع ممكنًا، لكن الإغلاق الكامل هو امتداد. إن استمرار تركيز الحزبين على إيران سيعمل أيضًا لصالح وجود عسكري أميركي كبير. التدريبات الأمنية البحرية المشتركة، التي تُجرى بهدف احتواء إيران، تشمل الآن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القواعد الأميركية الكبيرة معرضة للهجمات الإيرانية كما يخشى البعض: قطر والكويت، الدولتان اللتان تستضيفان الآلاف من الأفراد الأميركيين، تحافظان على علاقات ودية مع طهران وقد لا تكونا عرضة للهجمات الإيرانية على القوات الأميركية داخل بلديهما. وبالتالي، فإن فوائد تقليص الوجود الأميركي في المنطقة قد تفوقها التكاليف السياسية لعزل الشركاء الخليجيين. يعد تناوب أنظمة الدفاع الصاروخي وحاملات الطائرات خارج الشرق الأوسط علامة على انخفاض الوجود الأميركي في المنطقة ومن المرجح أن يصبح أكثر تواترًا مع تحول الموارد إلى آسيا. لن يحب الشركاء الإقليميون ذلك، لكنهم سيتعلمون كيفية التعايش معه. لكن إغلاق البنية التحتية العسكرية الضخمة هو أمر آخر تمامًا".وبحسب المجلة، "لن تتخلى الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. يبدو أن إدارة بايدن تضاعف من التزاماتها العسكرية لطمأنة شركائها، الذين ما زالوا متشككين بشأن مسار سياستها الخارجية. مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دليل على أن واشنطن لا تزال تعطي الأولوية لشراكاتها العسكرية في المنطقة. لكن هذه الجهود، لا سيما عندما لا تكون متوازنة مع الانخراط في الأمن البشري وتحديات الحوكمة، يمكن أن تؤجج الصراعات الإقليمية والقمع. هذه وصفة لأزمة دائمة ستجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مكلفة لاحتواء أشكال جديدة من التطرف والعنف. وأفضل طريقة للمضي قدماً تتمثل في استغلال فرصة إعادة التوازن الإقليمي لتقليص الالتزامات العسكرية وزيادة المساعدة الاقتصادية والإنمائية. تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تركيز انتباهها ومواردها على التحديات التي تؤثر على الحياة اليومية للناس. بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في منطقة تعاني بالفعل من ضعف البنية التحتية وتوسيع الفرص للشباب هي أنواع القضايا التي يجب أن تتصدر جدول الأعمال عندما يزور المسؤولون الأميركيون الشرق الأوسط. في هذه اللحظة من التدفق الاستراتيجي، لدى الولايات المتحدة فرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف لتطوير وتنفيذ إستراتيجية للتنمية والإنصاف. بدلاً من الاستثمارات العسكرية الضخمة، يمكنها الاستثمار في حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة التي تمنع حياة أفضل لمواطني المنطقة. يمكن للولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأثرياء، مساعدة الشركاء الذين يريدون تحويل المنطقة من مجموعة من المشاكل إلى مجموعة من الاحتمالات. في كلتا الحالتين، لن تنفصل الولايات المتحدة والشرق الأوسط، لكن على واشنطن أن تغتنم الفرصة لتكون جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.