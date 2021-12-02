"واشنطن بوست": لماذا تشعر وكالة المخابرات المركزية بقلق شديد بشأن روسيا وأوكرانيا؟

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالا جاء فيه" اكتشفت وكالة المخابرات المركزية شيئًا مخيفًا في تشرين الأول: كانت روسيا تحرك قواتها نحو الحدود الأوكرانية، وبخلاف عمليات الدفع الحدودية السابقة، كانت تضع خططًا سرية حول كيفية استخدامها. كانت الوكالة قلقة أيضًا من أن منطقة الصراع المحتملة لا تبدو وكأنها مجرد الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي احتله الانفصاليون المدعومون من روسيا، والذي اقتربت منه القوات الروسية في نيسان الماضي، ولكن مساحة أكبر بكثير من البلاد. دقت أجراس الإنذار في الوكالة، ثم عبر الحكومة الأميركية".وبحسب ال "واشنطن بوست"لا يمكن أن تأتي التقارير عن الحشد الروسي في وقت أسوأ من ذلك. وكان الرئيس بايدن يسعى إلى تحسين العلاقات مع موسكو بعد اجتماع في حزيران مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف. بدا أن الروس يتبادلون الحوار حول الأمن السيبراني والاستقرار الاستراتيجي. وقد أشارت الإدارة إلى دعمها لاتفاق دبلوماسي نهائي بشأن أوكرانيا من شأنه أن يمنح بوتين الكثير مما يريده. تصاعد التوتر خلال شهر تشرين الثاني. هرع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام جيه بيرنز إلى موسكو في بداية الشهر لتحذير الروس من أن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى تحطيم الاقتصاد الروسي وإلغاء أي أمل في التقارب مع الغرب. لكن يبدو أن بوتين لم يستمع، واستمر التعزيز الروسي مصحوبًا بخطاب متحدي".وتابعت الصحيفة، "مع دخول الأزمة الأوكرانية في شهر كانون الأول، تتبع إدارة بايدن ما يحب صانعو السياسة تسميته "استراتيجية مزدوجة". لردع غزو روسي، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء مع حلفاء الناتو في لاتفيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية ومناقشة الخطط العسكرية المشتركة لزيادة تكلفة أي غزو روسي. في الوقت نفسه، واصل البيت الأبيض محادثات رفيعة المستوى مع موسكو قد تؤدي إلى لقاء بين بايدن وبوتين، افتراضيًا أو شخصيًا، قبل نهاية العام. روسيا لا تتراجع. لديها ما يقرب من 100000 جندي بالقرب من الحدود، ويتوقع مسؤولو الإدارة أن هذا العدد قد يرتفع قريبًا. بينما يخطط الناتو لمواجهة الطوارئ، تتباهى روسيا بتحالفها العسكري "غير القابل للكسر" مع بكين. يتحدث بوتين عن علاقة موسكو الأبدية مع كييف بنفس الطريقة التي يطالب بها القادة الصينيون بإعادة التوحيد مع تايوان. لقد قدم مبررًا منطقيًا للحرب في مقال عاطفي في تموز يجادل فيه بأن أوكرانيا وروسيا لا ينفصلان".بحسب الصحيفة، "يحب بوتين ممارسة ألعاب العقل مع الغرب. يوجه المواجهة صعودا وهبوطا، ويرسل قوات إلى الجبهة ثم يلوم الولايات المتحدة على استفزازه. وكان عملاؤه ينشرون شائعات عن مؤامرات انقلابية في كييف. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم تنازلات، وبعد ذلك، عندما استعان زيلينسكي بالقادة الإسرائيليين والفرنسيين لمرافعة قضيته، رفضه باعتباره ضعيفًا. يوضح ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية يعرف أوكرانيا جيدًا أن بوتين "يخفف الهدف، ويزيد من التعب، ويشتت انتباه الحكومة". من المرجح أن يكون بلينكن قد حذر حلفاء الناتو من أن بوتين ربما يعد حيلة يزعم فيها زوراً أن القوات المدعومة من روسيا تعرضت لهجوم من قبل أوكرانيا، كذريعة لاتخاذ إجراء. قال بلينكن الشهر الماضي إن بوتين أدلى بمثل هذه المزاعم الكاذبة عندما غزا أوكرانيا في عام 2014، وأنها جزء من "كتاب قواعد اللعبة". ويوضح ويليام بي تايلور جونيور، السفير السابق في كييف: الزعيم الروسي يريد أن تأخذه أميركا على محمل الجد، ولكن أبعد من ذلك، يريد الثأر عن إذلال روسيا بعد انهيار الشيوعية. وأضاف: "إنه يريد التمسك بأميركا بأي طريقة ممكنة." يتذكر تيلور التحذير الذي وجهه إلى زيلينسكي بعد أن أصبح رئيسًا لأوكرانيا في عام 2019، وكان حريصًا على التفاوض على صفقة مع بوتين: "لا تنجرف في الأمر"."وبحسب الصحيفة، "كانت تحركات القوات التي بدأت في تشرين الأول مثالاً على إصرار بوتين الماكر. قد يكون الرأي العام أكبر مشكلة يواجهها بوتين في كل من أوكرانيا وروسيا. بقدر ما يتحدث بوتين عن الوحدة الصوفية بين كييف وموسكو، فإن الناس في كلا البلدين لا يريدون الصراع. أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني في أب أن 76 بالمائة من الأوكرانيين يريدون "ديمقراطية تعمل بكامل طاقتها". وأيد هذا الهدف 71 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق. كانت المشاعر في خاركيف، بالقرب من الحدود الروسية، مطابقة لتلك الموجودة في العاصمة كييف. وردا على سؤال حول تسمية تهديد للبلاد، أشار 82 في المائة من الأوكرانيين إلى "العدوان العسكري الروسي. يحظى بوتين بشعبية في روسيا، حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 67 بالمائة في تشرين الأول، وفقًا لمركز ليفادا في موسكو. لكن مسحًا أجرته المجموعة في أيار أظهر أن النسبة المئوية للأشخاص الذين أرادوا البقاء خارج الحرب في أوكرانيا كانت مطابقة لعدد الذين أرادوا أن تتدخل روسيا. يعتقد 16 في المائة فقط من الروس أن حرب أوكرانيا ستعزز سلطة بوتين، وقال 31 في المائة إنها ستجلب عدم الرضا".وختمت الصحيفة، "كيف يمكنك إيقاف "سيد الجرأة"، كما يصف مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية بوتين؟ إحدى الطرق هي التحدث إليه، كما يخطط بايدن، وتقديم ملاذ لائق. لكن إذا فشل ذلك وغزا بوتين أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون هذا الأسبوع كيفية جعله يدفع أكبر تكلفة ممكنة".