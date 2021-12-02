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إسرائيل اشترت سلاحاً سرياً دقيقاً لضرب إيران ودخول متوقع لحزب الله إلى المعركة.. تقرير يكشف

Lebanon 24
02-12-2021 | 10:00
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كتبت "العربية":

كشف موقع "واينت" التابع لصحيفة "يدعوت إحرينوت" المقربة من صنع القرار في إسرائيل بأن تل أبيب تستعد بشكل عملي لضرب إيران بعدما اعتبرت أن نتائج المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية، لن تحقق أهدافها في منع إيران من امتلاك السلاح النووي وكبح جماح إيران في المنطقة وأن الأمور بالنسبة لإسرائيل تتجه أكثر لإمكانية توجيه ضربة لإيران.

 

وقال الموقع الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يضاعف استعداداته لإمكانية تنفيذ ضربة ضد إيران، ويأتي هذا بشكل أساسي من خلال تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي ومن خلال جمع المعلومات".

 

مخزون إضافي للقبة الحديدية

كما كشف الموقع في تقريره الخطير أن "اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز اجتمعت الأحد وصادقت بمبادرة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على شراء 12 مروحية عسكرية من طراز "سوبر يسعور" CH-53K وعلى شراء مخزون إضافي للقبة الحديدية، هذا بالإضافة إلى المخزون الذي صادقت عليه الولايات المتحدة قبل أشهر وبلغ مليار دولار".

 

وأوضح التقرير أنه "نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي بكميات كبيرة"، مشيرا إلى أنه "بموجب الملف الرسمي الذي صنف سريا للغاية تحت عنوان "الدائرة الثالثة"، فإن التكلفة الإجمالية لكل هذه المقتنيات بلغت أكثر من مليار دولار".

 

وأضاف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي لديه حيرة بكيفية تمرير فكرة الهجوم للجمهور خصوصا مع حجم الأضرار الكبيرة المتوقعة، كما أن هناك مسؤولين عسكريين ينظرون إلى سيناريو دخول حزب الله إلى المعركة بعد الهجوم المتوقع، لكنهم لا يعرفون حجم قوة هجومهم"، مبينا أن "هذا الأمر هو الذي دفع الجيش لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية".

 

وقال مسؤولون عسكريون في هيئة الأركان إن "إسرائيل تعلمت الدرس، وحتى لو نجحت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق جيد فلن يتباطأوا استعدادا لهجوم عسكري".

المصدر: العربية
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